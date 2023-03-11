سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-3-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم السبت 11-3-2023 مقابل الجنيه المصري، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك المصري والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي، أسعار صرف عملة مملكة السعودية، وفقا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه المصري إلى 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

قدر سعر الريال السعودي في ، أمام الجنيه المصري بـ 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

عرض سعر الريال السعودي في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطنى

شهد سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطنى، مقابل الجنيه المصري، 8.01 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قناة السويس

وصل سعر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.