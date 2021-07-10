سعر الريال السعودي اليوم السبت 10-7-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 10-7-2021، بمستهل التعاملات، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، متوسط 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي على موقعه الرسمي، وذلك لاعتبار يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، فيما تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي في تقرير يومي، بعدد من البنوك الرئيسية، الحكومية منها والخاصة، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

جاء سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، عند 0.27 دولار، في بداية تعاملات اليوم، السبت.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وافتتح سعر الريال السعودي تعاملاته اليوم أمام الجنيه، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، بالتداول عند مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وخلال فترة التعاملات الصباحية، بفروع البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي من حيث الأصول، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وكذلك بالنسبة إلى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، ليسجل 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر. سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وداخل عدد من البنوك التجارية الخاصة، ترصد منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي أمام الجنيه، كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

عند 4.06 و4.20 جنيه للشراء والبيع، يتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بفروع البنك العربي الأفريقي الدولي، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

فيما شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه، مستوى سعري 4.08 و4.23 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل شبكة فروع بنك البركة، خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وأظهرت شاشات التداول اللحظي سعر الريال السعودي أمام نظيره المحلي، عند 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع بنك التعمير والإسكان.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وعند 4.07 و4.20 جنيه للشراء والبيع، يعرض سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع بنك الكويت الوطني صباح اليوم، السبت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

فيما بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي، بمستهل التعاملات.