سعر الريال السعودي اليوم السبت 10-6-2023 مقابل الجنيه

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم السبت 10-6-2023 على مستواه أمام الجنيه المصري بنفس السعر المعلن بالبنوك العاملة بالسوق المحلية يوم الخميس الماضي، نتيجة عطلة القطاع المصرفي الأسبوعية يومي (الجمعة – السبت)، في آخر تحديث لأسعار العملات بالسوق، وجاء متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع للعملة السعودية وفقا للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بفروع بنك قطر الوطني الأهلي، عند 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الريال السعودي بفروع بنك كريدي أجريكول على شاشات التداولات اللحظية إلى 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني في بنك الإسكندريةإلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك التنمية الصناعية

حافظ بنك التنمية الصناعية على سعر الريال السعودي أمام نظيره بالسوق المحلية عند 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعرالريال السعودي في بنك بلوم مصر

عرضت فروع بنك بلوم سعر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أمام الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني عند 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك CIB استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره بالسوق المحلية بفروع بنك مصر عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي

استقر سعر الريال ببنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

عرضت فروع بنك المصرف المتحد سعر

اليوم أمام الجنيه المصري في اخر تحديث له عند 7.95جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.