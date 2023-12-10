سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-12-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-12-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

وتنشر بوابة جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري إلى 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك مصر على مستوياته الأخيرة عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ومازال سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستقرًا عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودةي في بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، حقق مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.