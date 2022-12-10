استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 10-12-2022 أمام الجنيه المصري، ووصل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري إلى 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع، حتى تحديث البنك مساء الخميس الماضي قبل العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، فيما تستأنف البنوك حركة التداول غدًا على العملات، وترصد بوابة “المال نيوز” في تقريرها التالي أسعار صرف العملة السعودية أمام العملة المصرية في 12 بنكا، حكومية وخاصة وعربية وأجنبية تعمل في السوق المصرفية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.51 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.52 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.33 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك اتش اس بى سى مصر HSBC

سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بى سى مصر: 6.53 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.