سعر الريال السعودي اليوم السبت 1-7-2023 في رابع أيام عيد الأضحى

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

اليوم السبت 1-7-2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مسجلًا مستوى صرف عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، وجاء ذلك بالتزامن مع إجازة البنوك لمدة 7 أيام بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا عن أسعار عملة السعودية بحسب المواقع الإلكترونية للبنوك.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في بنك قناة السويس، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.14 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أما سعر

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

في البنك الأهلي المصري، حقق مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وحقق سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.