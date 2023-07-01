سعر الريال السعودي اليوم السبت 1-7-2023 في رابع أيام عيد الأضحى

حقق سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في بنك قناة السويس، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي
وحقق سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك مصر
وعرض بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي
وطرح بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.14 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
وفي المصرف المتحد، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
أما سعر
سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
وحقق سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.