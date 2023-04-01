سعر الريال السعودي اليوم السبت 1-4-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

اليوم السبت 1-4-2023 مقابل الجنيه لسعري الشراء والبيع، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العمالة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار صرف عملة مملكة السعودية، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

عرض سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدى أجريكول

قدر سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

عرض سعر

سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب

في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.09 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 8.01 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.