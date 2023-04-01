سعر الريال السعودي اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري الذي يستعرض مؤشرات متوسط سعر صرف العملات العربية والأجنبية، وشهدت العملة السعودية استقرارًا نسبيًا الأيام الماضية، وفي هذا التقرير تستعرض جريدة المال حركة صرف عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

وصل سعر الريال السعودي في ميد بنك إلى: 7.97 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

سجل الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري سعر صرف: 8.02 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

حقق الريال السعودي في المصرف العربي الدولي سعر: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

قدّر بنك كريدي أجريكول سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية بـ: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر

سعر صرف العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

في البنك الأهلي الكويتي إلى: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

حقق الريال السعودي اليوم في بنك المشرق سعر: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك سايب

سجل الريال السعودي أمام العملة المصرية في بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد إلى: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

قدّر بنك مصر سعر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أمام الجنيه المصري بـ: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.