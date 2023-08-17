سعر الريال السعودي اليوم الخميس17-8-2023 أمام الجنيه  المصري بنهاية التداول

شهد سعر اليوم الخميس 17-8-2023، متوسط صرف مستقرًا أمام الجنيه المصري، في ختام التعاملات المسائية، ليصل متوسط عملة المملكة العربية السعودية إلى قيمة 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، وفقًا للتحديث الأخير لبيان البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت بمتوسطات أسعار العملات العربية والأجنبية.

وينشر موقع جريدة «المال» تقريرًا يرصد أسعار العملة السعودية بالمصارف العاملة بالقطاع، بحسب جولة بين شاشات التداول والمواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعرالريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الاستثمار العربي

سعر في بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعرالريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.23 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 7.97 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر : 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر اليوم في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.