سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

ارتفع سعر
سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر
سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر 8.11 جنيه للشراء مقابل 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق
وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق 8.13 جنيه للشراء مقابل 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في ميد بنك
جاء سعر الريال السعودي في ميد بنك 7.96 جنيه للشراء مقابل 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
طُرح سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
عُرض سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.24 للبيع.
سعر عملة المملكة السعودية في بنك قناة السويس
قُدر سعر
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 8.21 جنيه للشراء مقابل 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
بلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب 8.09 جنيه للشراء مقابل 8.24 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية
سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.19 جنيه للشراء مقابل 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية 8.10 جنيه للشراء مقابل 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
جاء سعر