سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

ارتفع سعر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

اليوم الخميس 9-3-2023 بقيمة قرش واحد بسعري الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وبلغ متوسط العملة السعودية 8.21 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع وفقا لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» خلال سعري الشراء والبيع لعملة المملكة العربية السعودية.

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر 8.11 جنيه للشراء مقابل 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق 8.13 جنيه للشراء مقابل 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

جاء سعر الريال السعودي في ميد بنك 7.96 جنيه للشراء مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

طُرح سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عُرض سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.24 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في بنك قناة السويس

قُدر سعر

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

في بنك قناة السويس 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.24 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 8.21 جنيه للشراء مقابل 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب 8.09 جنيه للشراء مقابل 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.19 جنيه للشراء مقابل 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية 8.10 جنيه للشراء مقابل 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

جاء سعر

في بنك أبو ظبي التجاري 8.02 جنيه للشراء مقابل 8.24 للبيع.