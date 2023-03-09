سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.16 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
سعر الريال السعودي في بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في ميد بنك
سعر الريال السعودي في ميد بنك: 7.96 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك المشرق
سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.94 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.17 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.22 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
سعر الريال السعودي في بنك البركة: 8.02 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.10 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.