سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الخميس 9-3-2023 في بداية التعاملات ارتفاعًا طفيفًا من قرش لـ 4 قروش، ووصل متوسط سعر صرف العملة السعودية في البنك المركزي المصري إلى 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، وتستعرض جريدة المال في تقريرها اليومي أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية أمام العملة المصرية في عدة بنوك محلية وخاصة وعربية وأجنبية تعمل في السوق المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.16 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 7.96 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.94 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.17 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.22 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 8.02 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر العملة السعودية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.10 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.