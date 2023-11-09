سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الخميس 9-11-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعالمات البنكية، بآخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وصل لمتوسط صرف 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.