سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 امام الجنيه نهاية تعاملات الأسبوع

اختتمت تعاملات الأسبوع على حفاظ سعر اليوم الخميس 9-11-2023، على مستوياته بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، وذلك قبل البدء في عطلة البنوك الرسمية، وسجل متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية بقيمة: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، حسبما ورد بالبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وتعرض بوابة جريدة «المال» سعر صرف العملة السعودية من خلال جولة بين المواقع الإلكترونية لعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر جاء بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري حافظ على مستوياته مقابل الجنيه بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي ثبت عند قيمة: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلاميبلغ قيمة: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعيةعُرض بقيمة: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

سعر في ميد بنك حقق قيمة: 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي بختام تعاملات الأسبوع شهد قيمة: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي وصل لقيمة: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بقيمة: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر اليوم في البنك التجاري الدولي بنهاية التعاملات المصرفية بقيمة: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.