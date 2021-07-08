سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8-7-2021 في البنوك المصرية

افتتح سعر الريال السعودي اليوم الخميس، 8-7-2021، تعاملاته أمام الجنيه المصري، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، قرب مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري أمس الأربعاء، على موقعه الرسمي بخصوص سعر الريال اليوم، فيما تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم في تقرير يومي، في عدد من البنوك الرئيسية، الحكومية والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، 0.27 دولار، بمستهل تعاملات اليوم، الخميس.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وكذلك، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول. ريالات-سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وبالنسبة إلى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بلغ مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب الأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وعلى صعيد البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه، المستويات الآتية:

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

عند مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بفروع بنك بلوم، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وكذلك، سجل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المتحد، خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وحقق سعر الريال مقابل الجنيه، مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع بنك HSBC، صباح اليوم، الخميس.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي، خلال فترة التعاملات الصباحية.