سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية
جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك التنمية الصناعية
ثبت سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، عند 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعرالريال السعودي في بنك بلوم مصر
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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
حافظ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري على قيمته، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
قُدر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر
طُرح سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي
شهد سعر الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، ثباتاً عند 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد
بينما سجل سعر