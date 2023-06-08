سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الخميس 8-6-2023 منخفضا بقيمة قرش للشراء والبيع بختام عمليات التداول المسائية بفروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وجاء متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع للعملة السعودية وفقا للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك التنمية الصناعية

ثبت سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، عند 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعرالريال السعودي في بنك بلوم مصر

استقر سعر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري، عند 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

حافظ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري على قيمته، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

قُدر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

طُرح سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي

شهد سعر الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، ثباتاً عند 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

بينما سجل سعر

اليوم في بنك المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 7.95جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.