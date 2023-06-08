سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8-6-2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية في نهاية تعاملات القطاع المصرفي الأسبوعية استقرار سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه المصري، على مستوى الشراء والبيع، بحسب اخر تحديث له، ليصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية عند 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك CIB عند مستويات 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال داخل فروع أكبر البنوك العاملة في السوق وصول سعر الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أتاح بنك مصر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب

وبلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره في السوق المحلية سعر الريال ببنك SAIB عند 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه بميد بنك في بداية التعاملات عند 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

فيما عرضت فروع بنك البركة سعر الريال السعودي أمام نظيره بالسوق المحلية عند مستويات 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

أظهرت شاشات التداولات اللحظية للمصرف الحكومي بنك القاهرة وصول سعر الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

جاء سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية ببنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

ووصل سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصري بفروع البنك الأهلي الكويتي مستوى 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في الاستثمار العربي

ووصل سعر الريال السعودي ببنك الاستثمار سعر

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وعرض فروع بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه عند مستويات 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.