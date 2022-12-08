استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية أمام الجنيه المصري، وظلت العملة السعودية مستقرة بشكل نسبي طوال الأسابيع الماضية، ولم تزد إلا بمقدار قرش واحد في الأسبوع، وفي البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي متوسط سعر صرف 6:53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع، بحسب موقع البنك، وتستعرض المال في تقريرها التفصيلي اليومي، حركة أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.52 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.51 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.34 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.