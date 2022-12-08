سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8-12-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8-12-2022، استقرارًا نسبيًا بنهاية التعاملات اليومية، بواقع 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة السعودية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والإسلامية والعربية، بالإضافة لعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك مصر 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 6.51 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي بـ 6.52 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي بـ 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

وطرح بنك التعمير والإسكان سعر الريال السعودي بـ 6.49 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 6.52 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر إلى 6.52 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وفي بنك البركة، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه 6.38 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

أما سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني حقق 6.36 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر الريال السعودي بـ 6.33 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس إلى 6.49 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.