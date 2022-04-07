أظهرت التعاملات الصباحية على شاشات التداول اللحظية استقرار سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.856 جنيه للشراء، و4.882 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وأظهرت التداولات الصباحية وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، جاء عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع .

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما بلغت مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.89 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحافظ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد عند 4.71 جنيه للشراء، و4.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وجاء سعر الريال السعودي في بداية التداولات الصباحية مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.74 جنيه للشراء، و4.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع، بحسب التقرير اليومي لـ“المال

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلىعند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري .

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

كما وصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر .