سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-12-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

حافظت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية استقرار سعر اليوم الخميس 7-12-2023 أمام العملة المحلية لمصر بمستهل التعاملات الصباحية، ليصل متوسط سعر صرف العملة السعودية عند مستوى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، بحسب البيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور بموقعه على شبكة الإنترنت بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل نظيرها المحلي، وترصد المال سعر عملة المملكة السعودية كما عرضت بشاشات التداول والمواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام عملة مصر المحلية بفروع بنك المصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بفروع البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

بلغ سعر أمام عملة مصر المحلية بفروع بنك مصر مستوى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

بلغ سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بفروع بنك SAIB مستوى 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بفروع ميد بنك إلى 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بفروع بنك الإسكندرية مستوى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بفروع بنك كريدي أجريكول مستوى 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بفروع البنك المصري الخليجي مستوى 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بفروع بنك الكويت الوطني مستوى 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر اليوم أمام عملة مصر المحلية بفروع بنك قطر الوطني الأهلي مستوى 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.