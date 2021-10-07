سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-10-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية،نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، بمناسبة عيد القوات المسلحة “السادس من أكتوبر،ليسجل المتوسط عند 4.176 جنيه للشراء، و4.202 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

كما أظهر تقرير المال في ختام التعاملات وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وصل سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري في خنام التعاملات داخل شبكة فروع بنك بلوم جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفقًا لأحدث أسعار شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

ووصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

في خنام التعاملات وصلت مستويات الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

كما أظهر التقرير المسائي وصل سعر الريال السعودي في ختام التعاملات مقابل نظيره المحلي الجنيه داخل بنك HSBC عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

كما أظهر تقرير المال أن بنك المصرف المتحد يعرض السعر الأقل للعملة السعودية داخل السوق المصرية، مسجلًا 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.