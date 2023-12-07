سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7ـ12ـ2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

أنهت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تعاملات الأسبوع باستقرار سعر اليوم الخميس 7-12-2023 في آخِر يوم عمل للمصارف قبل بداية الإجازة الأسبوعية المقررة للقطاع البنكي والتي تستغرق يومين، وبلغ متوسط صرف عملة المملكة العربية السعودية، في أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، بقيمة 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

وتقدم بوابة جريدة «المال» أسعار صرف عملة المملكة السعودية طبقًا لماكينات الصراف الآلي المنتشرة بأنحاء الجمهورية ومواقع البنوك الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري وصل إلى قيمة 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي جاء بقيمة 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني حقق قيمة 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي بلغ قيمة 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد طُرح بقيمة 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر في البنك الأهلي المصري قُدر بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصرعُرض بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب بلغ قيمة 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك حقق قيمة 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي جاء بقيمة 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية ثبت عند قيمة 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليوم في بنك كريدي أجريكول مصرحافظ على قيمته 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.