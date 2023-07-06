سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6-7-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات بنوك مصر

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

اليوم الخميس 6-7-2023 محافظاً على مستوياته المعروضة بشاشات التداول والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، مقابل العملة المصرية، بختام عمليات التداول لليوم الأخير لعمل البنوك قبل البدء في العطلة الأسبوعية، وقد بلغ متوسط عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، حسبما ورد في آخر بيان صادرعن البنك المركزي المصري، بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع جريدة «المال» تقرير بأسعار العملة السعودية.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، مقابل العملة المصرية، قيمة 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل العملة المصرية، إلى 7.98 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

شهد سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل العملة المصرية، 8.10 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول مصر

عُرض سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول مصر، مقابل العملة المصرية، 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

ثبت سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المصرية، عند 8.17 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

توقف موقع بنك مصر سعر

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

، مقابل العملة المصرية، عند 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

قُدم سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، مقابل العملة المصرية، بقيمة 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

قُدر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل العملة المصرية، 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة

حافظ سعر الريال السعودي في بنك البركة، مقابل العملة المصرية، على مستوياته عند 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أوضحت ماكينات الصراف الألي للبنك الأهلي المصري سعر

اليوم، مقابل العملة المصرية، 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.