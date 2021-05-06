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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6-5-2021 في البنوك المصرية

الريال عند 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع بسوق الصرافة
منى صلاح 10:52 ص, الخميس, 6 مايو 21 10:52 ص, الخميس, 6 مايو 21

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سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس، 6-5-2021، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المعلنة أمس، عن متوسط أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، تعرض شاشات التداول اللحظية بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بالتعاملات الصباحية.

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سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك QNB الأهلي، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

كما افتتح سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، داخل شبكة فروع بنك HSBC، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه، داخل فروع بنك قناة السويس، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم.

200 ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

فيما شهد سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، بفروع بنك أبو ظبي الإسلامي، مستوى سعرى 4.09 و4.19 جنيه للشراء والبيع، بمستهل التداولات.

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سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وعلى صعيد سعر عملة المملكة السعودية في مواجهة العملة المصرية، الجنيه، داخل شبكة فروع بنك الكويت الوطني، أظهرت أحدث تقارير المال عن أسعار العملات الصباحية، تداوله عند 4.06 و4.20 جنيه للشراء والبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى أعلى سعر للشراء، 4.16 جنيه داخل 11 مصرف محلي، من بينها أكبر 3 بنوك حكومية وخاصة بالسوق المصرية، وهي الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي وبلوم وعوده والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وHSBC وQNB.

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أدنى سعر للريال السعودي

وفي المقابل، يستحوذ المصرف المتحد على أدنى سعر للريال مقابل الجنيه، على مستوى الشراء في السوق المحلية، ليظل عند 4.03 جنيه، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يعرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل سوق الصرافة المصرية، عند مستوى سعري 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب الأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.

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بقلم منى صلاح

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