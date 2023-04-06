سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6-4-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

اليوم الخميس 6-4-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف وصل إلي 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية المختلفة.

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

عرض سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

عرض سعر

سعر عملة مملكة السعودية في المصرف العربي الدولي

في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.