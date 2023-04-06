سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6-4-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة
حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية
عرض سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في ميد بنك
سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
قدر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب
بلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق
شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري
طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
حقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
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سعر عملة مملكة السعودية في المصرف العربي الدولي
سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول
قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.