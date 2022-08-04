سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-8-2022 في نهاية التعاملات

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4 أغسطس 2022، بشكل طفيف، في نهاية التعاملات اليومية في البنوك، بمقدار قرش إلى قرشين فقط، ووصل بحسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري، إلى سعر 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، ويستعرض موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بسعر عملة المملكة العربية السعودية، حسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية في البنوك، وعدد من شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر: إلى 5.06 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، استقرارًا نسبيًا، ووصل إلى 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري 5.03 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 5.08 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي 4.95 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول اللحظية في البنك.