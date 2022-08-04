سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-8-2022 في بداية التعاملات بالبنوك

استقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك بعد ارتفاعه أمس بقيمة قرشين في أغلب البنوك المصرية، ووصل وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري إلى مستوى 5.06 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بسعر العملة السعودية وفقًا لآخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري على ارتفاعه في ختام التعاملات أمس حيث وصل إلى: 5.06 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

وحقق سعر العملة السعودية في بنك مصر: 5.06 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

ووصل متوسط سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي لـ: 4.94 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 5.04 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

واستقر سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي القطري عند: 5.02 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر عملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 5.04 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

ووصل في بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الريال مقابل الجنيه عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

وحقق سعر الريال السعودي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي “EGBANK”: 5.05 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.