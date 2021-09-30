سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-9-2021 في البنوك المصرية

استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 في بداية التعاملات، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.176 جنيه للشراء، و4.202 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي بشبكة فروع البنوك أمام سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

فيما استقرت سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري بالبنوك داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

عرض التقرير اليومي لجريدة “المال” وصول سعر صرف الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

تداول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

حافظت مستويات سعر صرف الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

عرضت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه داخل بنك HSBC عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

كما يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية داخل السوق المصرية، مسجلا 4.04 جنيه للشراء، 4.20 للبيع.