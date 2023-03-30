سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-3-2023 في بداية التعاملات

سيطر الاستقرار النسبي على سعر

اليوم الخميس 30-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية، وقال موقع البنك المركزي المصري إن متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية وصل إلى 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

وتعقد اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية التابعة إلى البنك المركزي اجتماعها المقرر سلفًا حسب جدول الاجتماعات، وهذا التقرير يرصد ما استجد حول سعر صرف العملة السعودية في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

قدّر البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك مصر

قال موقع بنك مصر، إن سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية وصل إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

ذكر موقع مصرف أبوظبي الإسلامي، إن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري سجل: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

حدد بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ: 8.00 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

قدّر بنك التعمير والإسكان، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

أظهرت مؤشرات حركة تداول العملات، تسجيل الريال السعودي في بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

في ميد بنك، وصل سعر الريال السعودي إلى: 7.97 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

قال بنك أبوظبي التجاري، إن سعر الريال السعودي سجل: 8.02 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك قناة السويس

ذكر موقع بنك قناة السويس إن سعر الريال السعودي بلغ: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

في المصرف المتحد، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري مستوى صرف: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر

اليوم في بنك التنمية الصناعية إلى: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.