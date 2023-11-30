سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-11-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

حافظ سعر اليوم الخميس 30-11-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية على استقرار الشراء والبيع، في آخر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، من خلال شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

طرح سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

شهد سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.