سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-8-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

حقق سعر اليوم الخميس 3-8-2023 استقرارا مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية في الشراء والبيع، في آخر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك الإسلامية والمصرية والأجنبية والعربية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

طرح سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

و سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

أما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

طرح سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.