سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-6-2021 في البنوك المصرية

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملاته اليوم الخميس، 3-6-2021، عند متوسط سعري قرب 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري عن متوسط سعر الريال السعودي على موقعه الرسمي، أمس.

وتستعرض منصة “المال” الإلكترونية في تقرير يومي، سعر الريال السعودي اليوم، داخل عدد من البنوك المحلية الرئيسية.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي، 0.27 دولار آخر تداولات الأسبوع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

افتتح سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، التداولات الختامية لهذا الأسبوع ببنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع أكبر بنك حكومي من حيث الأصول؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع. ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بسوق الصرافة المحلية، سجل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقاً للمعلن من الشركة المصرية للصرافة، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وبالنسبة إلى سعر الريال السعودي في البنوك المحلية، تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال مقابل الجنيه، في 3 بنوك رئيسية؛

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بمستهل تعاملاته داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر من حيث الأصول؛ البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

بينما وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع بنك أبو ظبي التجاري، عند 4.07 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وتستعرض شاشات التداول اللحظي، بفروع المصرف المتحد، سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.03 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وعلى صعيد الصيرفة الاسلامية، سجل سعر العملة السعودية مقابل العملة المحلية بفروع بنك فيصل الاسلامي، 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.