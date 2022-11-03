ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية قرشين لكل من سعريّ الشراء والبيع على حدة، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري 6.43 جنيه للشراء، و6.46 للبيع، بحسب ما يظهره تحديث متوسط أسعار صرف العملات على موقع البنك، وتنشر جريدة المال في تقريرها اليومي التفصيلي ما تفيد به مواقع البنوك العاملة في مصر حول أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.42 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.44 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.42 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي: 6.28 جنيه للشراء، 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 6.40 جنيه للشراء، 6.48 للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.45 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.42 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.22 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.41 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.43 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.