سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-4-2021 في البنوك المصرية

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم، الخميس، 29-4-2021، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بالإبقاء على 4.16 و4.19 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي، كمتوسط سعري لعملة المملكة السعودية، بحسب آخر التحديثات المعلنة من البنك المركزي المصري، عن أسعار العملات بالسوق المحلية، وذلك نظراً للعطلة الرسمية للقطاع المصرفي المصري، اليوم، بمناسبة الذكرى القومية لعيد تحرير سيناء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك، يبدأ سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، تداولاته بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ويعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على شاشات التداول الصباحية بشبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر مصرف خاص من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع. ريال سعودي- فئة 5 ريالات

سعر الريال السعودي في بنك البركة

أظهرت شاشات التداول الصباحية بفروع بنك البركة، وصول عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، عند مستوى سعرى 4.07 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

واصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تداولاته داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 4.06 و4.20 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل التعاملات.

أعلى سعر للريال السعودي

تستحوذ 7 بنوك محلية على أعلى سعر للريال السعودي مقابل نظيره المصري، على مستوى الشراء، داخل السوق المحلية، عند 4.17 جنيه، في بنوك بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وQNB وHSBC.

أدنى سعر للريال السعودي

فيما لا يزال المصرف المتحد يعرض أدنى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء بالسوق المحلية، ليظل عند 4.03 جنيه.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يعرض سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل سوق الصرافة المصرية، عند مستوى 4.15 و4.18 للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً لآخر تحديثات الشركة المصرية للصرافة.