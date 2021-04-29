بنـــوك

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-4-2021 في البنوك المصرية

4.03 جنيه أقل سعر للريال على مستوى الشراء
منى صلاح 11:39 ص, الخميس, 29 أبريل 21 11:39 ص, الخميس, 29 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم، الخميس، 29-4-2021، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بالإبقاء على 4.16 و4.19 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي، كمتوسط سعري لعملة المملكة السعودية، بحسب آخر التحديثات المعلنة من البنك المركزي المصري، عن أسعار العملات بالسوق المحلية، وذلك نظراً للعطلة الرسمية للقطاع المصرفي المصري، اليوم، بمناسبة الذكرى القومية لعيد تحرير سيناء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بمستهل التعاملات.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يتراجع مع تواضع عائد السندات الأمريكية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالى

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك، يبدأ سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، تداولاته بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ويعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على شاشات التداول الصباحية بشبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر مصرف خاص من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ريال سعودي- فئة 5 ريالات

سعر الريال السعودي في بنك البركة

أظهرت شاشات التداول الصباحية بفروع بنك البركة، وصول عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، عند مستوى سعرى 4.07 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، اليوم الخميس.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي يواصل استقراره أمام الجينه بنهاية تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

واصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تداولاته داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 4.06 و4.20 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل التعاملات.

أعلى سعر للريال السعودي

تستحوذ 7 بنوك محلية على أعلى سعر للريال السعودي مقابل نظيره المصري، على مستوى الشراء، داخل السوق المحلية، عند 4.17 جنيه، في بنوك بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وQNB وHSBC.

أدنى سعر للريال السعودي

فيما لا يزال المصرف المتحد يعرض أدنى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء بالسوق المحلية، ليظل عند 4.03 جنيه.

اقرأ أيضا  البنك المركزي يثبت سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يعرض سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل سوق الصرافة المصرية، عند مستوى 4.15 و4.18 للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً لآخر تحديثات الشركة المصرية للصرافة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى صلاح

ملف الكاتب منى صلاح

اقرأ أيضاً

سعر الدولار قرب أدنى مستوى في 9 أسابيع الخميس بفعل توقعات الفيدرالي

محمد عبد السند 11:57 ص, الخميس, 29 أبريل 21

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الخميس 29-4-2021

فاطمه امام 11:39 ص, الخميس, 29 أبريل 21

سعر اليورو اليوم الخميس 29-4-2021 فى البنوك المصرية

أحمد الكومي 11:36 ص, الخميس, 29 أبريل 21

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 29 أبريل 2021

محمد عبد السند 11:08 ص, الخميس, 29 أبريل 21

سعر الدولار اليوم الخميس 29-4-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:04 ص, الخميس, 29 أبريل 21

البنك المركزي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالى

الحسينى حسن 10:19 ص, الخميس, 29 أبريل 21