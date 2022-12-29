شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية استقرارًا في غالبية البنوك، في حين شهد ارتفاعًا قدره 3 قروش في سعر البيع في بنك واحد فقط، وبنهاية تعاملات الأربعاء كانت العملة السعودية قد سجلت في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 6.56 جنيه للشراء، 6.59 للبيع، وتستعرض جريدة المال في تقريرها الصباحي اليومي أسعار صرف العملات أمام العملة المصرية في 12 بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي يعملون في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.55 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.56 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.53 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.36 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 6.41 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.56 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.582 جنيه للشراء، 6.588 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.55 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.52 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 6.50 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.