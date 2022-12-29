سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-12-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-12-2022، نسبيًا في معظم البنوك وتحرك بمقدار قرش واحد في البيع بالبعض الآخر، مسجلًا: 6.56 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، 6.41 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 6.36 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 6.55 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وطرح بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 6.53 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وفي البنك التجاري الدولي «CIB»، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.55 جنيه للشراء و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وحقق سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، 6.41 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، إلى 6.51 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وفي البنك الكويت الوطني، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.39 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

واما سعر الريال السعودي في بنك المشرق، بلغ مستوى صرف عند: 6.52 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.