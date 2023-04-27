سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27-4-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

شهد سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر وصل إلى: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى
سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى استقر عند: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 جنيه للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية بلغ: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى
سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى ثبت أمام الجنيه عند : 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك سايب
سعر
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الريال السعودي في مصرف ابو ظبي الإسلامي قُدر بـ : 8.23 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى
سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى توقف أمام الجنيه عند: 8.20 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك كريدى اجريكول مصر
سعر الريال السعودي في بنك كريدى اجريكول مصر سجل قيمة: 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجى
سعر الريال السعودي فى البنك المصرى الخليجى ثبت عند: 8.17 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري
سعر