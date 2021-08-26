سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26-8-2021 في البنوك المصرية

شهدت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26-8-2021، أمام نظيره الجنيه في السوق المحلية المصرية، في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكات فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

في بداية التعاملات وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وصل صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعن مستوى سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

جاء الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ببنك HSBC العملة السعودية أمام الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

أعلن آخر تحديث للعملة السعودية داخل السوق وصل الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المحلية، عند قيمة 4.04 جنيه للشراء