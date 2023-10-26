سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26-10-2023 مقابل الجنيه في مستهل تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الخميس 26-10-2023 استقرار مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات البنكية، بآخِر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط صرف وصل إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»،

ويستعرض موقع «جريدة المال»، من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي بالبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وسعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

طرح سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري إلى 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه بـ8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الاستثمار العربي

أما سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، فسجل 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

قدر سعر في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري سجل 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.