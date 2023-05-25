سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الخميس 25-5-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنكية بآخر أيام العمل الأسبوعية للبنوك المختلفة حقق استقرار لسعري الشراء والبيع، وبحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» والمنشور على موقعه الرسمي، وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، وفقا للمواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

طرح سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري إلى 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

عرض سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

قدر سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

عرض سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك التعمير والإسكان

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سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.