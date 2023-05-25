سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية عمليات التداول

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الخميس 25-5-2023 استقراره بختام عمليات التداول المسائية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وجاء متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية بتقرير البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، وفيما يلي ينشر موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع للعملة السعودية، وفقاً لشاشات التداول اللحظي وماكينات الصراف الآلى المنتشرة بفروع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعرعملة المملكة العربية السعودية في بنك الإستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر

اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.