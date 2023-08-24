سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-8-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

جاء سعر اليوم الخميس 24-8-2023 مستقراً في بداية التعاملات الصباحية، أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية، ليصل متوسط سعر العملة السعودية في مصر 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لعملة السعودية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وتعرض جريدة «المال» في التقرير التالي أسعار عملة السعودية، مستويي شراء وبيع الريال السعودي، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي اليوم في 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

عرض الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

داخل بنك التنمية الصناعية.. جاء سعر أمام الجنيه المصري عند 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعرالعملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بداية التعاملات بالبنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر، ببداية التعاملات، 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة الدولة السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

داخل بنك QNB.. وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات ببنك الكويت الوطني 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

عرض سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه بالمصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت شاشات البنك الأهلي الكويتي وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

عرض بنك أبو ظبي التجاري سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه عند 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.