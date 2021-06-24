سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-6-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بمستهلّ تعاملات اليوم الخميس 24-6-2021، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقًا للمعلن من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي أمس، فيما تُعد منصة المال الإلكترونية تقريرًا يوميًّا عن سعر الريال مقابل الجنيه، داخل عدد من البنوك الرئيسية الحكومية والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، 0.27 دولار، في بداية تعاملات اليوم، الخميس.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بفروع ثاني أكبر البنوك الحكومية؛ بنك مصر.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، يتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية، صباح اليوم. ريال-سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وبمستهل التعاملات، حقق سعر الريال مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وتنقل منصة المال الإلكترونية صباح اليوم لقرائها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، كالآتي:

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.07 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، بفروع بنك التعمير والإسكان، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وعند 4.06 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع بنك أبو ظبي التجاري، خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

فيما حقق سعر الريال مقابل الجنيه، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك أبو ظبي الأول، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي، صباح اليوم، الخميس.