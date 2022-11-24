سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-11-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-11-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه، بالبنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية، استقرارًا في سعرى الشراء والبيع، وسجل 6.50 جنيه للشراء، و6.53 للبيع، وفقًا للتقرير الأخير لمتوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية، للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبى التجارى

حقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصرى 6.36 جنيه للشراء، و6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية ، مقابل الجنيه المصري إلى 6.49 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى بــ 6.45 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصري 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول أمام الجنيه المصرى 6.47 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلى القطرى

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري 6.45 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجى

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي مقابل الجنيه المصرى إلى 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الاهلى الكويتى

قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى بــ 6.45 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإستثمار العربى

شهد سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلى المصرى، أمام الجنيه المصري 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك ، مقابل الجنيه المصرى 6.32 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.