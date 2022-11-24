حقق سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، ارتفاعًا طفيفًا بمقدار قرش واحد فقط في سعريّ الشراء والبيع، وأفاد موقع البنك المركزي المصري بأن متوسط سعر صرف العملة السعودية بلغ 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع، وحافظ الريال السعودي طوال الأسابيع الماضية على استقراره النسبي دون صعود ملحوظ أو هبوط، وتستعرض جريدة المال أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.50 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 6.42 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.33 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.48 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.31 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.50 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 6.45 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.