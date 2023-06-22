سعر الريال السعودي اليوم الخميس 22-6-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الخميس 22-6-2023 مقابل الجنيه المصري استقرارا لسعري الشراء والبيع، في ختام التعاملات البنكية بآخر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر صرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك الإسلامية والأجنبية والمصرية والعربية المختلفة.

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

طرح سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

شهد سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

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سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر

في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

قدر سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.