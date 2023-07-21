سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21-7-2023 مقابل الجنيه

أظهرت مواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت، توقف سعر اليوم الجمعة 21-7-2023 عند مستوياته، وذلك على خلفية عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو، وبلغ متوسط صرف 8.22 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع، وفقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري والمنشور على موقعه الإلكتروني- قبل البدء في العطلة الرسمية والتي ستستمر 4 أيام- بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي بقيمة: 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع، أمام الجنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي بقيمة: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

عُرض سعر في بنك الاستثمار العربي بقيمة 8.20 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

قُدر سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية بقيمة: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع، أمام الجنيه.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

توقف سعر الريال السعودي في بنك مصر عند: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع، أمام الجنيه.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

حافظ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد على قيمته عند: 7.95 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي قيمة: 8.17 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

استقر سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري عند قيمة: 8.02 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

قُدر سعر اليوم في بنك الإسكندرية بقيمة: 8.20 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه.