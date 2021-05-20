سعر الريال السعودي اليوم الخميس 20-5-2021 في البنوك المصرية

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الخميس، 20-5-2021، آخر أيام الأسبوع، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند متوسط سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزي أمس، الأربعاء.

واحتفظ سعر صرف الريال السعودي بمستويات مستقرة أمام الجنيه، منذ ما يزيد على 6 أسابيع، وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية سعر الريال مقابل الجنيه، سواء على مستوى الشراء، أو البيع، لدى عدد من البنوك الرئيسية وشركات الصرافة داخل السوق المصرية، في بداية التعاملات.

ويتحدد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، وفقاً لآليات العرض والطلب، في إطار نظام حر لسعر الصرف.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، فى شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، تعرض شاشات التداول الصباحية داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي، سعر صرف الريال السعودي عند نفس مستويات أمس وهى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

واتخذ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بمستهل التعاملات. ريال سعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

فيما يعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، في فروع البنك التجاري الدولي، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول، سجل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بمستهل التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

بينما أظهرت شاشات التداول الصباحية في بنك الإمارات دبي الوطني، بلوغ سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وعند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع بنك المشرق، صباح اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

كما شهد سعر العملة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، سعري 4.17 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل شبكة فروع بنك HSBC، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

وحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك مصر إيران للتنمية سعري تداول 4.04 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أعلى سعر للريال السعودي

أظهرت أحدث تقارير المال بلوغ أعلى سعر للريال السعودي بالسوق المصرية، عند 4.17 جنيه على مستوى الشراء، داخل 11 بنكا محليا، من بينهم أكبر مصرفين حكوميين؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

أدنى سعر للريال السعودي

وفي المقابل، لا يزال المصرف المتحد ينفرد بتداول سعر الريال السعودي عند أدنى مستوى في السوق المحلية، 4.03 جنيه على مستوى الشراء، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

لا يزال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، يحتفظ بمستويات مستقرة بسوق الصرافة المحلية، ليتداول قرب مستويات 4.15 و4.18 للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، في مستهل التعاملات.