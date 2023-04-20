سعر الريال السعودي اليوم الخميس 20-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك مصر
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي القطري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك البركة
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
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