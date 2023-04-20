سعر الريال السعودي اليوم الخميس 20-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم الخميس 20-4-2023 أمام الجنيه المصري متوسط سعر صرف 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري والذي يستعرض بشكل يومي طوال أيام العمل الرسمية حركة صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية، وبدأ اليوم القطاع المصرفي المصري إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، وفق القرار الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك البركة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر

مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.