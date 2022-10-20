حافظ سعر الريال السعودي اليوم الخميس 20-10-2022 في نهاية التعاملات على استقراره، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري 5.22 جنيه للشراء، و5.24 للبيع، وشهدت أسعاره في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري استقرارًا طوال الأسابيع الماضية، ويرصد موقع «جريدة المال» في السطور التالية أسعار صرف العملة السعودية، وفقًا لقوائم أسعار الصرف في البنوك، وشاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، إلى 5.23 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 5.06 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

حقق سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، 5.10 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، إلى 5.22 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 5.21 جنيه للشراء، و5.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، إلى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، 5.21 جنيه للشراء، و5.23 للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 5.23 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي في بنك سايب، إلى 5.14 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق، 5.17 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.